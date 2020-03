Si fa sempre più difficile la situazione a Fabrizia. Altri 3 tamponi, giunti in serata, sono risultati positivi: si tratta, come per i 3 casi di stamattina, di persone appartenenti ai nuclei familiari dei pazienti già colpiti da Coronavirus.



Salgono, dunque, a 8 (compreso il 62enne poi deceduto) i casi di Covid-19 nel paese attraversato dall’Allaro. Nella giornata di oggi, il sindaco Francesco Fazio ha fatto chiaramente intendere che Fabrizia potrebbe essere dichiarata zona rossa.