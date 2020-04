Coronavirus a Chiaravalle, Donato fa il punto della situazione

Report via Facebook del sindaco di Chiaravalle Centrale Domenico Donato sulla situazione relativa al Coronavirus ed in particolare sulle 107 ordinanze di quarantena.

“I primi 47 provvedimenti – ha affermato il primo cittadino – sono stati disposti a carico di altrettante persone arrivate da fuori regione” e “11 ordinanze hanno, poi, interessato cittadini sanzionati perché sorpresi per strada senza un valido motivo”.

Due ordinanze hanno riguardato “persone che presentavano sintomatologie, il cui tampone ha poi dato esito negativo”.

“Per quanto riguarda il focolaio che ha interessato la ‘Domus Aurea’ – ha precisato Donato – attualmente, sono 17 i dipendenti della struttura che si trovano in quarantena. Di questi, 5 sono contagiati e si trovano nelle rispettive abitazioni, due sono risultati negativi, mentre gli altri 10 sono in attesa dell’esito”.

Per quanto concerne le “25 persone per le quali sono stati accertati contatti con il personale della casa di riposo, allo stato, 5 risultano positive, 8 negative e 12 in attesa di conoscere il risultato dei tamponi”.

“Altri tre dipendenti positivi – ha rilevato – si trovano in quarantena nella struttura di Catanzaro Lido, mentre uno è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale del capoluogo di regione”.

Donato ha sottolineato che, escludendo la vicenda inerente la casa di cura, non ci sono stati casi di Coronavirus.