Coppia insospettabile arrestata per spaccio: la droga addosso alla donna

Il quartiere “Acquabona” ancora protagonista per un arresto di spacciatori a Crotone.



Questa volta a finire in manette una coppia di fidanzati crotonese, lui B.S., 28 anni, lei M.C., 43enne.

I due transitavano a bordo della loro auto in una via del noto quartiere e gli operatori della Squadra Volante, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza, impiegati in servizi di controllo del territorio “a campione” hanno deciso casualmente di fermare quell’auto per un ordinario controllo di polizia.

La coppia avrebbe iniziato improvvisamente a manifestare segni di insofferenza e nervosismo destando qualche sospetto negli operatori che hanno deciso di procedere a un controllo più accurato.

In un primo momento la perquisizione dell’uomo ha dato esito negativo; successivamente, è stata sottoposta a perquisizione anche l’insospettabile donna ed è così che gli agenti hanno scoperto che la donna celava addosso un involucro di cellophane contenente 17 grammi di marijuana.

All’esito delle perquisizioni personali, quindi, i poliziotti hanno deciso di procedere alla perquisizione domiciliare dell’abitazione dove la coppia risultava convivere e lì la loro posizione si è aggravata: difatti, all’interno dell’abitazione è stata rinvenuta una pistola alterata con 4 cartucce calibro 7,65, non detenuta regolarmente, un tirapugni, nonché altri 15 grammi di marijuana, di cui una parte suddivisa in dosi, due trita erba, un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Crotone, mentre la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari nell’attesa del giudizio per direttissima.