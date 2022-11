Coppa Italia Futsal Femminile: le Fighters Real Arangea passano il turno

Si è concluso il primo turno di Coppa Italia di Futsal Femminile, che ha visto le Fighters Real Arangea vittoriose per 6 a 2 sul Bocale Calcio Admo.

Alla squadra di casa bastava il pareggio per passare il turno. Le fasi inziali della partita sono state contrassegnate da un sostanziale equilibrio, entrambe le squadre hanno, infatti, cercato di non correre rischi per i primi 20 minuti di gara. Il match si è sbloccato al 25° minuto: il Bocale ha sfruttato una rimessa laterale ed è andato in goal per poi raddoppiare su calcio di punizione. Le giallonere, tuttavia, non si sono arrese dando vita ad una rimonta concretizzatasi con tre reti consecutive di Fabiana Livio, a cui hannp fatto seguito la realizzazione del Capitano Katia Malavenda, che, dopo un dribbling ben riuscito, ha fatto partire un siluro col suo sinistro ed una magica punizione all’incrocio di Concetta Triulcio. Ha chiuso definitivamente i giochi ancora Livio, firmando il suo quarto goal della gara.

Sul rettangolo di gioco si è respirata un’aria di sano antagonismo, che fa parte del gioco. “Diversa – sostiene la società delle Fighters Real Arangea – l’aria sugli spalti. Una tifoseria, quella del Boca Admo, molto offensiva, che ci fa capire quanto sia importante oggi dimostrare e bandire certi comportamenti. Lo Sport insegna altro”.