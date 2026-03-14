Coppa Italia A3 alla Domotek, il presidente Polimeni la dedica alla famiglia e a Reggio Calabria

Un urlo liberatorio, una carezza al cielo, un abbraccio tra padre e figlio, lacrime ed emozioni. La Domotek Volley per la prima volta ha vinto la Coppa Italia Del Monte di Serie A3. A suggellare il trionfo, le parole del presidente Giuseppe Polimeni, che al termine della partita ha dedicato la vittoria alla sua famiglia e a tutta Reggio Calabria.

“Da padre in figlio”, potrebbe essere il titolo di questa favola sportiva. Perché il cammino vincente della Domotek porta la firma della famiglia Polimeni, con il presidente Giuseppe e suo figlio, il Mister Antonio accomunati dalla stessa passione: “Abbiamo iniziato questo percorso meraviglioso con mio figli”

E pensare che nessuno, forse nemmeno i più ottimisti, avrebbe pronosticato un epilogo del genere. Alla domanda se si aspettasse questo traguardo, il presidente è stato chiarissimo: “No. Mai. Belluno aveva il fattore campo a favore. Siamo riusciti a superarli e la gente del Veneto, in finale, tifava per noi contro Reggio Emilia: è stato emozionante”.

Una solidità che ha fatto la differenza nei momenti cruciali, trasformando un gruppo di talento in una macchina perfetta.

La vittoria assume contorni ancora più dolci se si guarda al recente passato. lla domanda su quanto fosse fiero di questo risultato, la risposta è stata un crescendo rossiniano: “Al 1000 per 1000. Ho avuto delle emozioni immense da reggino”.