Coppa Calabria: la Puliservice ribalta il risultato dell’andata e accede alle Finali regionali

Missione compiuta: la Puliservice, capolista del girone di C Femminile, team associato al progetto SportSpecialist vince in Coppa Calabria e supera il turno. L’obiettivo era quello di ribaltare il 3-2 subito al PalaGatti di Lamezia Terme, contro un avversario, l’Arpaia che, anche in quest’occasione si è dimostrato competitivo.



Toccava vincere minimo 3-1 per evitare la lotteria del Golden Set e così è stato.

La gara è stata un susseguirsi d’emozioni.

In pochi, con il risultato che scriveva 0-1 a favore delle lametine avrebbe potuto pronosticare una riscossa amaranto.

Il numeroso pubblico reggino, però, ci ha creduto, fino in fondo.

Buona la partenza, recupero Lamezia e rush finale di set, 23-25 per l’Arpaia.

Con concentrazione e preparazione, la Puliservice è salita in cattedra vincendo il secondo set 25-19.

Monologo nel terzo, il set maggiormente dominato della serie, un secco 25-13 per Capitan Suelen Oliveira e compagne.

Il quarto è stato equilibratissimo, pallone su pallone.

Lamezia è uscita dalla disputa a testa altissima.

La Puliservice conquista il passaggio del turno e l’accesso alle Finali regionali raggiungendo Rossano, Cutro ed attendendo la quarta qualificata tra Gts Avolio Nova Volley di Castrovillari e New Teosidos (1-0 nella serie).



Non c’è tempo: con tre giornate di stagione regolare ancora da giocare, alle 19 di oggi, sabato 21 febbraio, derby al Boccioni contro la giovane Elio Sozzi.