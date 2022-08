Coordinamento di Fratelli d’Italia di Catanzaro: “Nelle nostre liste valorizzati il merito e la militanza”

“L’atto formale relativo alla presentazione delle liste per le elezioni politiche che si terranno il prossimo 25 settembre certifica che Fratelli d’Italia sul territorio calabrese ha saputo esprimere il valore di una classe politica e dirigente pronta per competere e vincere la sfida per il governo della nazione”.

È quanto sostiene il coordinamento cittadino della compagine di destra di Catanzaro, secondo il quale “l’indicazione dell’onorevole Wanda Ferro come capolista nel listino proporzionale della Camera è il giusto riconoscimento per il lavoro svolto in questi cinque anni in qualità di vicecapogruppo del partito alla Camera dei deputati e come segretario della Commissione parlamentare antimafia”.

“L’attività parlamentare dell’onorevole Ferro, dai banchi dell’opposizione – affermano gli esponenti meloniani – ha portato un contributo importante sia in termini qualitativi che quantitativi ai lavori dell’aula di Montecitorio facendo emergere con professionalità, determinazione e passione politica la volontà di porre l’attenzione e rappresentare le istanze del territorio calabrese nelle sedi che contano.

Inoltre, la scelta del partito di puntare sull’onorevole Wanda Ferro anche per il collegio uninominale della provincia di Catanzaro per la coalizione di centrodestra attesta che tale figura, per storia e vocazione, possiede una naturale capacità di rappresentare i valori e le idee di questa vasta area politica. Puntiamo con grande determinazione alla cui vittoria del Collegio uninominale, per dare una autorevole rappresentanza ad un elettorato di centrodestra che è fortemente maggioritario nel capoluogo e nell’intero territorio”.

Nel complesso “le liste del partito in Calabria sono composte da uomini e donne che hanno dato dimostrazione di capacità in qualità di amministratori e come dirigenti del partito. Personalità che ancora una volta, prescindendo dal posto in lista, saranno protagoniste attraverso tutta la loro passione ed esperienza. Una squadra unita e determinata”.

“Rimane – rileva il coordinamento della città capoluogo di regione – un solo mese di campagna elettorale. Un lasso di tempo durante il quale tutti, uomini e donne, dirigenti e militanti di Fratelli d’Italia, dovremo profondere il massimo impegno per spiegare ai cittadini la nostra visione di nazione. Le idee ed i programmi che hanno reso credibile la nostra proposta politica.

Se quanto emerso dai sondaggi a livello nazionale dovesse essere confermato dal risultato elettorale inizierà una nuova ed importante stagione politica.

Come coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia pensiamo alle politiche che dovranno essere messe in campo per far progredire i nostri territori dal punto di vista economico e sociale.

Una su tutte la necessità di attivare politiche finalizzate a creare le condizioni per evitare la fuga dalla nostra regione di tanti giovani protagonisti di uno sradicamento che da anni priva la Calabria delle sue migliori energie.

Siamo certi – è la considerazione finale – che i nostri rappresentanti eletti in Parlamento, a partire dal nostro coordinatore regionale Wanda Ferro, daranno il loro contributo soprattutto sui temi che in Calabria assurgono ad esigenza non più procrastinabile”.