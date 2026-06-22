Convocato il primo Consiglio comunale dell’era Cannizzaro: si terrà all’Arena dello Stretto

Una firma per una “prima” storica: la seduta del Consiglio comunale di Reggio Calabria che aprirà, a tutti gli effetti, l’era Cannizzaro, si svolgerà all’Arena dello Stretto.

Lo ha reso noto lo stesso sindaco che ha convocato la massima Assemblea elettiva cittadina per le 18:30 di lunedì 6 luglio. Una scelta, quella dell’Arena, figlia della volontà di rendere possibile una massiccia presenza dei reggini in occasione dell’inaugurazione ufficiale del mandato di Francesco Cannizzaro alla guida della città e dell’insediamento del Civico Consesso emerso dalle urne che hanno premiato con nettezza il desiderio di affidare la rinascita di Reggio Calabria al centrodestra.