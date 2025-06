Convocato il Consiglio regionale per mercoledì 25 giugno: 7 punti all’ordine del giorno

Il presidente Filippo Mancuso ha convocato il Consiglio regionale per mercoledì 25 giugno alle 11:30.

L’ordine del giorno è il seguente:

1) Proposta di legge n. 340/12^, di iniziativa dei Consiglieri regionali Gallo, Caputo, recante: “Disposizioni per l’attuazione di un sistema di gestione dei dati in blockchain per la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti della filiera agroalimentare della Calabria” – (Relatore: consigliere Caputo);

2) Proposta di legge n. 389/12^, di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213” – (Relatore: consigliere Montuoro)

3) Proposta di legge n. 237/12, di iniziativa dei consiglieri regionali De Francesco, Cirillo, Montuoro, recante: “Politiche di prevenzione dello sfruttamento e degli abusi in danno di minori” – (Relatore: consigliere De Francesco);

4) Proposta di legge n. 352/12^, di iniziativa dei Consiglieri regionali Straface, Mannarino, Raso, Laghi, recante: “Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale delle malattie reumatologiche e per l’attuazione della Rete reumatologica regionale” – (Relatore: consigliere Straface);

5) Testo unificato proposte di legge n. 362/12^ e n. 345/12^, recante: “Norme per il contrasto del fenomeno della violenza di genere” – (Relatore: consigliere Straface);

6) Proposta di legge n. 374/12^, di iniziativa del Consigliere regionale Montuoro, recante: “Conservazione, valorizzazione e promozione dell’opera di Mattia e Gregorio Preti e del Museo Civico di Taverna quale patrimoni artistico-culturale della Calabria” – (Relatore: consigliere Montuoro);

7) Svolgimento interrogazioni ex art. 121 e 122 del Regolamento interno del Consiglio regionale.