Convocata per mercoledì la prima seduta del nuovo Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria

Il Sindaco Metropolitano di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha convocato per domani, mercoledì 29 luglio, la prima seduta del nuovo Consiglio Metropolitano, appena 6 giorni dopo la formale proclamazione dei quattordici eletti.

I lavori dell’Aula di Palazzo Alvaro avranno inizio alle 19:00 in prima convocazione e, in caso di mancanza del numero legale, alle 20:00 in seconda convocazione. Durante la seduta, il nuovo Consiglio Metropolitano sarà chiamato a discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: convalida formale dei nuovi consiglieri metropolitani proclamati eletti; provvedimenti in materia di Servizio Civile Universale; approvazione della Manovra di salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale al Bilancio di previsione finanziario 2026-2028; variazione al Bilancio di previsione per l’anno in corso, con l’applicazione di quote derivanti dall’avanzo accantonato.