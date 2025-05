Convocata Assemblea regionale PD per ratificare elezione del segretario Irto

Il Partito Democratico della Calabria ha convocato per sabato 31 maggio l’Assemblea regionale per la ratifica dell’elezione del segretario regionale e per gli altri adempimenti statutari, presso il Centro Congressi Prunia di Lamezia Terme. L’appuntamento è fissato alle 9.30.

“Lo svolgimento dell’assemblea a Lamezia Terme . riferisce il Partito Democratico calabrese – assume in questo momento un significato cruciale per dare slancio alla battaglia elettorale che vedrà, al ballottaggio dell’8 e 9 giugno, la candidata Doris Lo Moro sfidare il centro-destra, ma anche alla battaglia referendaria che si terrà nello stesso turno”. “Sarà un’occasione – sostengono i rappresentanti del PD – per mobilitare tutte le forze del partito e della società civile a sostegno convinto dei cinque Sì. Lamezia Terme, dove il Partito Democratico si è confermato primo partito in assoluto, rappresenta per noi il luogo ideale per rilanciare l’appello all’unità e alla mobilitazione di tutte le forze democratiche e progressiste”.