Convegno “RC efficacy”: l’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi presenta le proprie buone pratiche all’evento sulle Learning Cities

Si è svolto presso la Sala “Francesco Perri” di Palazzo “Corrado Alvaro” a Reggio Calabria il convegno “RC efficacy – (ri)educazione cultur@le di una città che apprende”, importante momento di confronto dedicato al tema delle Learning Cities e alla costruzione di comunità educanti inclusive e innovative e promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria in collaborazione con l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, l’Università Roma Tre e l’UNESCO Global Network of Learning Cities.

L’iniziativa, dedicata alle “Città presenti, città future, città che imparano”, ha coinvolto istituzioni, università, esperti e scuole del territorio metropolitano, con l’obiettivo di riflettere sul ruolo strategico dell’educazione nei processi di rigenerazione sociale e culturale, sul passaggio dalle condizioni di marginalità ai processi di empowerment.

Tra i protagonisti dell’evento, l’I.I.S. Einaudi-Alvaro di Palmi, guidato dal Dirigente Scolastico prof.ssa Mariarosaria Russo, ha presentato il progetto “Conoscere e apprendere… per non deviare!”, inserito nella sessione dedicata alle esperienze delle scuole del territorio, su cui ha relazionato il prof. Riccardo Rossetti. Oltre al prof. Rossetti, co-progettisti sono stati i docenti dell’Istituto prof.ssa Ottavia Silvana Morgante, prof.ssa Maria Minniti, professoressa Maria Domenica Occhiuto, professoressa Marzia Pomara.

Il progetto si concentra sulla tematica della devianza e marginalità nelle periferie urbane, proponendo un percorso educativo orientato allo sviluppo della consapevolezza emotiva, della gestione delle relazioni e del rispetto delle regole come strumenti fondamentali per la crescita personale e sociale degli studenti.

Attraverso metodologie attive e partecipative – tra cui cooperative learning, role playing, outdoor education e circle time – l’iniziativa mira a favorire la costruzione di relazioni sane, il senso di appartenenza alla comunità e la responsabilizzazione dei giovani come cittadini consapevoli.



“Conoscere e apprendere per non deviare!” nasce dall’esperienza quotidiana dei docenti dell’Istituto, impegnati nel rispondere alle fragilità e ai bisogni educativi degli studenti, promuovendo un approccio integrato che coinvolge anche figure professionali esterne quali psicologi, magistrati, associazioni e operatori sociali.

La partecipazione al convegno rappresenta per l’I.I.S. Einaudi-Alvaro un’importante occasione di condivisione e valorizzazione delle buone pratiche educative, in linea con una visione di scuola aperta al territorio e protagonista nei processi di inclusione e innovazione sociale. Tale visione è portata avanti con convinzione dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Mariarosaria Russo, dai suoi collaboratori, prof. Riccardo Rossetti vicario del DS e prof.ssa Ottavia Silvana Morgante, nonché dal corpo docenti e dagli studenti, in un’autentica prospettiva di comunità educante.

L’evento ha confermato il ruolo centrale delle istituzioni scolastiche nella costruzione di città più inclusive, sostenibili e capaci di apprendere, in un dialogo continuo tra dimensione locale e reti globali.