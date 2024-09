Controlli sul demanio pubblico: posto sotto sequestro un anfiteatro

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Rossano e di Castrovillari in collaborazione con il personale della Capitaneria di Porto di Corigliano hanno nei giorni scorsi posto sotto sequestro una infrastruttura edilizia rappresentata da un piccolo anfiteatro realizzato in contrada “Valanello” nel Comune di Corigliano-Rossano area urbana di Rossano.

Il sequestro è avvenuto a seguito di un controllo dei militari finalizzato a reprimere reati contro l’ambiente e il demanio pubblico effettuato all’interno di un campeggio della zona. Durante il controllo si è verificata, salvo le successive acquisizioni, la presenza dell’infrastruttura in cemento ritenuta realizzata abusivamente perché priva delle autorizzazioni previste e sprovvista di nulla osta paesaggistico ambientale. Inoltre all’interno del Camping sono stati rinvenuti, miscelati tra di loro ed abbandonati su suolo nudo, rifiuti ritenuti speciali pericolosi e non di varie tipologie. Si è pertanto proceduto al sequestro di un’ara di 300 metri quadri su cui insisteva l’anfiteatro e l’area di 700 metri circa interessata all’abbandono dei rifiuti. L’Amministratore del campeggio è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per abbandono rifiuti, violazione al codice della navigazione e alla normativa edilizia, per aver realizzato in area sottoposta a vincolo e all’interno della fascia di rispetto del pubblico demanio un’opera edilizia senza le dovute autorizzazioni. L’indagato è da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.