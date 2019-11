Controlli sui frantoi: denunciato il proprietario di un oleificio

Nel corso di alcuni servizi mirati al controllo della gestione dei frantoi i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Rossano hanno proceduto al deferimento di un uomo del luogo, proprietario di un oleificio in contrada Malena nel Comune di Corigliano – Rossano, area urbana di Rossano, per stoccaggio e smaltimento illecito di rifiuti speciali.



In particolare, durante il controllo dell’attività si è accertato cheun ingente quantitativo di acque di vegetazione del frantoio venivano, prima, depositate all’interno di una vasca in cemento posta sottostante il frantoio e, successivamente, mediante una saracinesca e una condotta sottotraccia della lunghezza di circa 40 menri arrivavano in un fosso sottostante e per gravità raggiungevano il torrente Otturi. Si è pertanto proceduto al deferimento dell’uomo e al sequestro della vasca di raccolta acque di vegetazione, della saracinesca che dalla vasca di raccolta delle acque di vegetazione sversa in un pozzetto sottostante e della condotta. Tali attività di controlli continuano lungo tutto il territorio dell’area urbana di Corigliano-Rossano al fine di verificare il corretto smaltimento dei reflui derivanti dai numerosi impianti di molitura delle olive.