Controlli straordinari della Polizia: 3 persone arrestate per droga

Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Corigliano-Rossano – Squadra di Polizia Giudiziaria, coadiuvati da personale del Reparto Prevenzione Crimine Calabria settentrionale e del Reparto Cinofili della Polizia di Stato di Vibo Valentia, nel pomeriggio di ieri hanno effettuato una serie di controlli straordinari del territorio.



Numerosi i servizi programmati e finalizzati alla prevenzione dei reati in genere e, più in particolare, volti a reprimere il fenomeno dello spaccio di stupefacenti nei luoghi ad alta frequentazione giovanile.

Sono state tratte in arresto, in tre diversi episodi, altrettante persone tutte di sesso maschile, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sono stati sequestrati circa 150 grammi totali di sostanze.

Varie sono state le perquisizioni locali e personali, con l’ausilio di Unità Cinofile della Polizia di Stato prima nell’area urbana di Corigliano e successivamente in quella di Rossano.

Nel primo episodio, i poliziotti hanno tratto in arresto il 25enne G.A perché all’interno della sua abitazione sono state rinvenute e sequestrate, 130 dosi già preconfezionate e due bustine tutte contenenti cocaina per un totale di quasi 50 grammi. Inoltre sono stati rinvenuti sostanza da taglio, 4 bilancini di precisione e ulteriori circa 50 grammi di hashish.

Il secondo arrestato, il 36enne R.M., già agli arresti domiciliari per altro reato, a seguito di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di circa 10 dosi di cocaina sempre preconfezionate e pronte per essere cedute,. Gli agenti hanno anche trovato tutto il materiale utile al confezionamento di sostanze stupefacenti. Infine il terzo arrestato, il 27enne A.D., anch’esso benché sottoposto per altro reato al regime degli arresti domiciliari, a seguito di un controllo domiciliare è stato trovato in possesso di 2 grammi di cocaina e circa 25 grammi di marijuana, già accuratamente suddivise in dosi e contenute in un borsello.

Borsello del quale l’arrestato ha cercato di disfarsi, gettandolo dalla finestra dell’appartamento, ma immediatamente recuperato dal personale della Polizia di Stato dislocato lungo il perimetro dell’abitazione.

Sulla scorta degli elementi raccolti i tre sono stati tratti in arresto in flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e dopo le formalità di rito tradotti presso la casa Circondariale di Castrovillari per come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari.