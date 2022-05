Controlli nel Vibonese: un denunciato e 4 persone segnalate

I servizi di controllo del territorio ad opera della Questura di Vibo Valentia, mediante l’impiego dei poliziotti della Squadra Mobile, delle Volanti e delle Unità Cinofile della Polizia di Stato, svolti nel corso dell’ultimo fine settimana secondo un’azione d’intensificazione disposta dal Questore di Vibo Valentia, si sono concentrati sui luoghi di ritrovo dei giovani vibonesi, quali pub, scalinate, villette e parchi comunali.

Nel corso di una di queste verifiche, ad un pregiudicato sono state sequestrate 149 cartucce calibro 12 e l’uomo è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per il reato di detenzione abusiva di munizioni; 4 persone, invece, sono state trovate in possesso di diverse dosi di marijuana e segnalate al prefetto in quanto assuntori di sostanze stupefacenti.

Le operazioni sono state compiute d’intesa con la Procura della Repubblica di Vibo Valentia diretta dal dottor Camillo Falvo.

Gli accertamenti investigativi saranno ora rivolti a ricostruire la filiera dell’approvvigionamento della droga. I servizi proseguiranno nei prossimi giorni.