Controlli nei centri scommesse: sequestrati alcuni apparecchi

I Carabinieri della Compagnia di Bianco hanno controllato, insieme a personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alcuni centri scommesse. In uno di questi, ad Africo, sono stati trovati due videoterminali utilizzati, per il gioco online senza autorizzazione.

I militari, in particolare, hanno effettuato dei controlli per verificare il rispetto delle norme in materia di giochi. I militari si sono focalizzati su Africo Nuovo, e hanno messo sotto la lente di ingrandimento una cartoleria adibita anche a centro scommesse. In particolare, all’interno, i Carabinieri hanno trovato due postazioni con altrettanti pc connessi ad internet. Scorrendo la cronologia, i militari hanno scoperto che erano stati utilizzati, senza alcuna autorizzazione, per accedere ad alcuni siti di giochi/scommesse online. Gli apparecchi sono stati sequestrati e affidati al titolare del centro scommesse, il quale, qualora non fornisca giustificazioni plausibili, dovrà pagare una sanzione amministrativa pari a 12mila euro.

I controlli dei Carabinieri nello specifico settore continueranno in tutta la provincia, specialmente nella Locride con l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle scommesse dei minorenni, nonché dell’abuso della pratica dei giochi e delle scommesse, che a volte porta a veri e propri casi di ludopatia.