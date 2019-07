Controlli in un caseificio: sequestrati 15 kg di salsiccia, ‘nduja e ricotta

Quindici chilogrammi di prodotti alimentari sono stati posti sotto sequestro amministrativo dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di San Giovanni in Fiore durante un controllo effettuato ad un caseificio locale.

A seguito del controllo i militari hanno accertato che questi prodotti alimentari, salsiccia, ricotta e ‘nduja, erano privi di qualsiasi documentazione ed etichetta atta a garantirne la tracciabilità. Alla richiesta dei militari di esibire la relativa documentazione, i titolari delle attività commerciali non sono stati in grado di produrre alcun documento atto a garantire, in tutte le fasi della trasformazione e della distribuzione, la tracciabilità della merce. Oltre al sequestro al titolare della ditta è stata elevata sanzione amministrativa per 1.500 euro.