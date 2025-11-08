Controlli in azienda agricola di Mormanno: sequestrati oltre 10 quintali di prodotti caseari

I militari del Nucleo Carabinieri “Parco” di Mormanno hanno sottoposto a controllo una azienda agricola nel Comune di Mormanno, al fine di accertare la corretta applicazione della normativa relativa all’etichettatura e alla tracciabilità dei prodotti alimentari e svolgere verifiche in maniera igienico sanitaria.

Durante il controllo, effettuato insieme ai dirigenti veterinari dell’ASP di Cosenza, sono state evidenziate irregolarità igienico-sanitarie e amministrative quali la conservazione di alimenti in ambienti non idonei, la presenza di prodotti privi di etichettatura o con etichette non tracciabili riferite ad aziende inesistenti, nonché di formaggi acquistati presso la grande distribuzione e rivenduti come propri; la stagionatura di detti formaggi avveniva su scaffalatura in legno all’interno di locali insalubri. Inoltre da accertamenti successivi è emerso anche che l’attività, pubblicizzata sui social, non risulta iscritta in alcuna banca dati ufficiale. In virtù di quanto riscontrato il titolare dell’azienda è stato deferito all’autorità giudiziaria per frode nell’esercizio del commercio, vendita di prodotti con segni mendaci e contraffazione e alterazione o uso di marchi o segni distintivi.

La irrogazione dei provvedimenti e sanzioni di natura amministrativa saranno da determinarsi a cura della Autorità Amministrativa.