Controlli edilizi, posto sotto sequestro un capannone abusivo

I militari della Stazione Carabinieri Forestale hanno nei giorni scorsi posto sotto sequestro un capannone, realizzato abusivamente in contrada Cataldo nel Comune di Mongrassano. Il sequestro è avvenuto a seguito di un controllo dei militari di Cerzeto i quali hanno accertato che il capannone, costituito da una struttura portante in acciaio con annessa vasca raccolta acque, è risultato essere stato costruito in assenza del permesso a costruire.

Nel corso del controllo, i militari hanno rinvenuti inoltre vari materiali da costruzione quali materiali cementizi, strutture metalliche e profili in ferro, lamierati di varie dimensioni, da utilizzare per la fase di ultimazione dei lavori della struttura.

In seguito a verifiche effettuate è emerso quindi che le opere erano del tutto prive di titoli abilitativi legittimanti l’edificazione. Si è quindi proceduto al sequestro e alla denuncia alla Procura della Repubblica di Cosenza del proprietario e dell’esecutore materiale dei lavori. Si è inoltre elevata sanzione amministrativa in quanto il terreno movimentato per la realizzazione delle opere ricade in zona sottoposta a vincolo.