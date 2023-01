Controlli di Polizia nei campi agricoli: scoperti 3 lavoratori in nero

Nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura per verificare l’osservanza di leggi e regolamenti nello svolgimento delle attività commerciali, sono stati effettuati dei controlli in un campo agricolo ubicato nel territorio di Isola Capo Rizzuto, ove era in corso la raccolta di finocchi.



Al momento dell’accesso, effettuato dalla Squadra Amministrativa della Questura e dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Crotone, con il concorso del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza, stavano operando complessivamente 13 lavoratori, tra cui 10 stranieri e 3 di nazionalità italiana, dipendenti delle aziende agricole che stavano gestendo la raccolta ed il trasporto dei prodotti.

Dall’esame della documentazione esibita dalle ditte e dal titolare del fondo agricolo, è emerso che 3 dipendenti, due italiani e uno straniero di nazionalità marocchina, non erano stati regolarmente assunti, per cui è stata disposta la sospensione delle attività, contestate ed emesse le relative sanzioni amministrative a carico dei titolari.