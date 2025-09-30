Controlli della Guardia di Finanza nelle strutture turistiche: accertate numerose violazioni

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza Catanzaro hanno concluso

un’attività di monitoraggio e controllo sul rispetto della normativa amministrativa e fiscale nei confronti

dei titolari di strutture ricettive extra-alberghiere, bed and breakfast e case vacanze durante il periodo estivo.



In particolare, i militari della Compagnia di Soverato durante la stagione estiva hanno avviato un’attività

di polizia economico-finanziaria mirata al riscontro e corretto assolvimento da parte dei titolari di

strutture ricettive e turistiche dell’obbligo di registrazione ed esposizione del Codice Identificativo

Nazionale obbligatorio dal 1 gennaio, per promuovere trasparenza, sicurezza, lotta alle locazioni

irregolari e prevenire l’evasione da “affitti in nero”.

Attraverso un monitoraggio degli annunci pubblicati sui principali portali online, nonché

approfondimenti mediante controlli presso le unità immobiliari e riscontri con le banche dati in uso al

Corpo, i finanzieri hanno individuato 22 tra bed and breakfast e case vacanze, a Soverato, Montepaone,

Davoli, Satriano, Badolato e San Sostene, sprovviste del Codice Identificativo Nazionale o comunque

non esposto, violazioni per le quali sono state elevate sanzioni pecuniarie complessive fino ad un massimo di oltre 150 mila euro, che verranno versate in favore dei Comuni e destinati, in conformità alla legge, a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo

smaltimento dei rifiuti.

Nel corso delle attività ispettive, inoltre, per 9 delle 22 strutture individuate sono state riscontrate

violazioni al Testo Unico in materia di Pubblica Sicurezza, per le quali sono stati segnalati all’Autorità

Giudiziaria i titolari che hanno omesso di comunicare gli ospiti alla banca dati “Alloggiati web”.

Il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli

indagati sarà definitivamente accertata solo all’esito di sentenza irrevocabile di condanna.