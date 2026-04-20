Controlli dei Carabinieri nelle Serre e nell’area costiera: sanzioni e provvedimenti

I Carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia hanno attuato un articolato dispositivo straordinario di controllo del territorio. I servizi, sviluppati attraverso mirati controlli alla circolazione stradale e nei centri abitati, sono stati finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati, nonché alla tutela della sicurezza pubblica.

Nell’ambito di preordinati servizi di controllo del territorio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Serra San Bruno hanno deferito in stato di libertà due soggetti: uno per guida in stato di ebbrezza, avendo fatto registrare un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti e un altro per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, risultato positivo al test salivare preliminare e successivamente confermato, presso struttura sanitaria, per assunzione di tetraidrocannabinolo (THC). Nell’ambito dei controlli sono state inoltre elevate sanzioni per violazioni al Codice della Strada per un importo complessivo di circa 10.000 euro.

A Dasà, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Serra San Bruno hanno deferito in stato di libertà un soggetto per minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta in luogo pubblico. L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica verosimilmente dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, nel corso di un intervento eseguito all’interno di un esercizio pubblico, ha proferito frasi minacciose e oltraggiose nei confronti dei militari operanti.

A Vallelonga, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Serra San Bruno sono intervenuti per un sinistro stradale autonomo, nel quale un soggetto, alla guida di un motoveicolo e privo di casco protettivo, ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente al suolo. Il ferito è stato trasportato presso l’ospedale di Vibo Valentia per le cure del caso.

A Spilinga, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali presso il Tribunale di Milano, traendo in arresto un soggetto condannato in via definitiva per reati in materia di violenza di genere, commessi nel territorio di Rho (MI), alla pena della reclusione di anni 2 e mesi 6. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Vibo Valentia, come disposto dall’Autorità giudiziaria.

A Nicotera, si è verificato un sinistro stradale lungo la SP 35, ove, per cause in corso di accertamento, un’autovettura condotta da un uomo ha investito un ciclista che percorreva la medesima arteria. Il ferito è stato prontamente soccorso e trasportato presso l’ospedale di Polistena. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Nicotera Marina per i rilievi del caso.

A Mileto, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vibo Valentia sono intervenuti presso un esercizio pubblico a seguito di un’aggressione posta in essere da un avventore nei confronti del titolare.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Tropea hanno deferito in stato di libertà un soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, sorpreso fuori dalla propria abitazione nel corso di un controllo domiciliare, in violazione delle prescrizioni imposte.