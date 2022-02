Controlli dei Carabinieri Forestali su opere in aree sottoposte a vincoli: denunce e sequestri

Nell’ambito dei servizi predisposti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Vibo Valentia, mirati in particolare alla prevenzione e repressione di reati ai danni dell’ambiente, militari della Stazione Carabinieri Forestale di Spilinga, durante un controllo effettuato in località “Fornaci”, a Parghelia, in provincia di Vibo Valentia, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria tre soggetti che, a vario titolo ed in concorso tra loro, sono sospettati di aver realizzato una strada della lunghezza di circa 100 metri ed una larghezza variabile tra i 2 e i 2,5 metri, i cui lavori, sarebbero stati eseguiti in assenza dei previsti titoli autorizzativi in zona soggetta a vincolo paesaggistico ambientale, rientrante nei vincoli di rete natura 2000 SIC (Siti di Interesse Comunitari), a poco meno di 30 metri dalla linea di battigia.

L’esecuzione di tale opera, che aveva mutato permanentemente la struttura portante ed orografica di una parete rocciosa, fino a comprometterne pericolosamente la stabilità, era stata eseguita al fine di garantire un accesso più agevole al mare da una confinante proprietà privata. Il manufatto è stato sottoposto a sequestro.