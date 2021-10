Controlli dei Carabinieri Forestali in materia ambientale: sigilli a due attività in Calabria

Una attività di controllo posta in essere dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di San Pietro in Guarano, in provincia di Cosenza, ha portato alla denuncia di quattro persone e al sequestro di una carrozzeria e un autolavaggio a Luzzi. I sequestri sono avvenuti durante dei controlli in materia ambientale in merito alla corretta gestione dei rifiuti e alla regolarità urbanistica delle strutture controllate.

Durante tale attività svolta in località Linze è emerso che il titolare di una carrozzeria, sostengono gli investigatori, non era dotato di necessaria autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Inoltre, a seguito del controllo effettuato con il responsabile dell’ufficio tecnico comunale è stato constatato che al suo interno erano presenti, riferiscono gli inquirenti, opere abusive realizzate per effettuare tale attività e risultate sprovviste delle necessarie autorizzazioni comunali. I Carabinieri hanno così proceduto al sequestro delle stesse e alla denuncia del proprietario del fondo e della carrozzeria per esercizio di attività di autocarrozzeria in assenza di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e per aver realizzato opere urbanistiche in assenza dei titoli abilitativi. Controlli sono stati estesi anche ad un vicino autolavaggio. Anche in questo caso sono state riscontrate presunte irregolarità urbanistiche e una gestione di rifiuti non autorizzata in riferimento allo stoccaggio dei reflui prodotti e presenti nelle vasche di raccolta. Gli accertamenti documentali e quelli posti in essere nell’immediatezza hanno riscontrato la presenza di sospette opere abusive prive delle necessarie autorizzazioni comunali che hanno portato al sequestro delle stesse oltre al sistema di raccolta acque reflue di lavorazione, anch’esso posto sotto sequestro perché non sarebbe conforme alla normativa in quanto i fanghi derivanti da tale trattamento avrebbero dovuto essere smaltiti periodicamente, cosa non avvenuta come testimoniato, a parere dei Carabinieri Forestali, dalle vasche trovate colme degli stessi e dal controllo dei registri. L’autolavaggio, pertanto, è stato sequestrato, denunciato il proprietario dell’attività e del terreno per i lavori eseguiti in assenza dei titoli abilitativi e per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.