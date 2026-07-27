Controlli dei Carabinieri delle Compagnie di Tropea e Serra San Bruno: otto denunce per guida in stato di ebbrezza e due per rissa aggravata

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia per garantire maggiore sicurezza lungo le principali arterie stradali e nelle località interessate dal maggiore afflusso turistico della stagione estiva.

Nel fine settimana, nell’ambito dei servizi di controllo della circolazione stradale e del territorio svolti dalla Compagnia Carabinieri di Tropea, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia cinque persone, ritenute, allo stato degli accertamenti, responsabili del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica.

Nel dettaglio, nel corso della nottata del 23 luglio sono stati denunciati tre conducenti. Uno di essi è risultato alla guida con un tasso alcolemico pari a 1,71 g/l, circostanza che ha comportato il sequestro del veicolo ai fini della confisca e il ritiro della patente di guida. Altri due automobilisti sono stati trovati con tassi alcolemici rispettivamente pari a 0,71 g/l e 0,78 g/l, con conseguente ritiro della patente.

Nella notte del 26 luglio, durante un ulteriore servizio straordinario di controllo del territorio, i Carabinieri hanno deferito un altro automobilista, sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 2,42 g/l, procedendo anche in questo caso al ritiro della patente.

Infine, nella notte del 27 luglio, i militari hanno denunciato una giovane automobilista, risultata positiva all’accertamento etilometrico con un tasso alcolemico pari a 0,96 g/l, disponendo il ritiro della patente di guida.

Nello stesso fine settimana, anche i militari della Compagnia Carabinieri di Serra San Bruno, nel corso di specifici servizi di prevenzione e controllo della circolazione stradale, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia tre automobilisti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza alcolica. In particolare, un conducente è stato controllato con un tasso alcolemico pari a 1,14 g/l, un secondo con un valore di 1,06 g/l e un terzo con un tasso di 0,90 g/l. Nei primi due casi è stato disposto il fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni, mentre per il terzo è stato eseguito il fermo amministrativo del veicolo ai fini della confisca. Per tutti è scattato il ritiro della patente di guida e il deferimento all’Autorità giudiziaria.

Nel corso dei medesimi servizi svolti dalla Compagnia di Serra San Bruno sono stati inoltre sanzionati amministrativamente altri due conducenti, trovati alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito, con contestuale ritiro della patente di guida.

Nell’ambito del dispositivo di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Tropea hanno inoltre deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia due cittadini rumeni, ritenuti, allo stato degli accertamenti, responsabili del reato di rissa aggravata. L’attività investigativa, avviata a seguito di una violenta lite verificatasi nella notte del 26 luglio nel centro cittadino, ha consentito ai militari, attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e dei referti medici acquisiti presso il locale Pronto Soccorso, di identificare due dei presunti partecipanti. Entrambi hanno riportato ferite lacero-contuse al capo. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati all’identificazione di altri soggetti coinvolti.

Nel corso del servizio, i Carabinieri della Compagnia di Tropea hanno inoltre:

controllato 47 veicoli;

identificato 125 persone;

eseguito 3 perquisizioni personali e veicolari;

L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo del territorio predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia per contrastare i comportamenti che mettono a rischio la sicurezza della circolazione stradale, prevenire episodi di violenza e garantire la tutela dell’incolumità dei cittadini e dei numerosi turisti presenti sul territorio durante la stagione estiva.