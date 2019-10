Controlli al mercato comunale: Carabinieri Forestali sequestrano 90 chili di prodotti alimentari

90 chilogrammi di prodotti alimentari sono stati sequestrati dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Montalto durante un controllo effettuato nel mercato comunale di Rota Greca.

Durante tale attività è stato accertato che i prodotti alimentari presenti sul banco espositore non refrigerato di un ambulante abusivo erano privi di qualsiasi documentazione e etichetta atta a garantirne la tracciabilità degli stessi e la regolare provenienza. Sono stati pertanto posti sotto sequestro amministrativo cautelativo 35 chili di miele in prevalenza di essenze di acacia, sulla e castagno, 15 confezioni di peperoncino, 9 confezioni di funghi porcini stagionati ed oltre 50 kg suddivisi in 92 confezioni di fichi preimballati e non. Al venditore abusivo è stata inoltre contestata una sanzione amministrativi di circa 7000 euro. Altre due persone, il titolare di una impresa e suo figlio, sono stati denunciati per smaltimento illecito di circa 300 metri cubi di rifiuti speciali abbandonati nell’alveo del fiume Annea, a Montalto. I militari hanno colto in flagranza di reato un uomo che alla guida di un autocarro stava procedendo a scaricare un discreto quantitativo di rifiuti speciali quali segatura, trucioli, residui di taglio e legname vario frammisto a terriccio intriso di oli e grassi di piazzale mescolato con materiale plastico, in una scarpata di proprietà del demanio fluviale, dove scorre il fiume Annea. Tale attività illecita era finalizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali in modo economico e veloce invece di essere conferiti ad aziende del settore per il loro recupero o smaltimento. Per il titolare dell’impresa e per suo figlio colto alla guida dell’autocarro è scattata la denuncia a piede libero, per smaltimento illecito di rifiuti, aggravata dal fatto di essere titolari di una ditta. Si è inoltre proceduto al sequestro dell’area di 1500 mq circa e dei rifiuti che i trasgressori ora dovranno smaltire in discarica.