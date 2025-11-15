Contro la seconda in classifica, l’Amaro Dhelios deve sovvertire il pronostico

Pronostici rispettati: l’Amaro Dhelios cede il passo nel giovedì pallavolistico di Catanzaro.

25-21,25-11, 25-10 contro la forte Altaflex.

Un primo set davvero ben giocato in cui ha fatto la differenza l’esperienza della formazione catanzarese.



Nella fase finale del parziale, il monopolio del gioco offensivo dei locali ha fatto brillare il fuori-categoria Domenico Paradiso, importantissimo nell’economia della vittoria.

Da rivedere approccio e tenuta nel secondo e terzo set.

Non c’è tempo: il calendario difficilissimo per gli amaranto continua. In riva allo Stretto arriva la seconda forza del torneo, la Pallavolo Milani. Team esperto dotato di grandi qualità tecniche.

L’Amaro Dhelios alle 17 al PalaBoccioni dovrà provare a gettare il cuore oltre l’ostacolo.

L’avversaria odierna, a quota 13, si trova a soli due punti dalla vetta.

Ha subito una sconfitta interna contro l’Innova Volley. I due ricevitori-attaccanti, Mattia Marasco e Mirko Persico sono le punte di diamante di un gruppo ben composto che parte con i favori del pronostico.

A Capitan D’Agostino e soci, l’opportunità di sovvertirlo.