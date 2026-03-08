Contro la Luck Tigano l’Amaro Dhelios va a caccia di continuità

Ultima di stagione regolare prima della post-season per l’Amaro Dhelios che giocherà il derby in casa della Luck-Tigano.
Gli amaranto hanno perso in campionato e vinto in Coppa Calabria contro i padroni di casa.
Si gioca presso l’Istituto Righi.
I ragazzi di mister Roberto Daquino affronteranno la sfida con il massimo impegno per poi dedicarsi al playout salvezza.
Roster non al completo: mancherà il forte centrale Lorenzo Geri.
Amaro Dhelios a caccia di continuità dopo la bella vittoria ottenuta contro Montalto.