Contributo economico della Regione per favorire l’equilibrio tra lavoro e vita privata

“Sostenere le famiglie calabresi, favorire l’equilibrio tra lavoro e vita privata, e promuovere pari opportunità: con questi obiettivi la Regione Calabria ha attivato il voucher per la conciliazione, una misura che intende offrire un supporto tangibile a lavoratrici e lavoratori del nostro territorio”.

È quanto dichiara l’assessore alle Politiche sociali della Regione Calabria, Caterina Capponi, nel merito della pubblicazione di un nuovo Avviso pubblico sulla conciliazione vita-lavoro, attraverso il quale è previsto un contributo economico destinato all’acquisto di servizi di assistenza per figli minori di 18 anni e/o per familiari con disabilità a carico

“Abbiamo voluto che questo strumento fosse accompagnato da un vademecum chiaro e facilmente consultabile, proprio perché – evidenzia l’assessore Capponi – riteniamo fondamentale garantire trasparenza e accessibilità a tutti i cittadini che possono beneficiarne. Crediamo fortemente che l’informazione sia un diritto e una condizione essenziale per l’efficacia delle politiche sociali”.

Il bando è rivolto a lavoratrici e lavoratori residenti in Calabria, con un ISEE non superiore a 35.000 euro, che svolgano attività lavorativa sul territorio regionale e si occupino direttamente dei familiari per cui si richiede il contributo.

Il valore del voucher è di 250 euro mensili, fino a un massimo di 3.000 euro annui per ciascun familiare assistito, con un limite complessivo di 7.000 euro per nucleo familiare.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 16 giugno, esclusivamente online sulla piattaforma regionale: https://documentale.regione.calabria.it/portale/

La procedura sarà attiva fino ad esaurimento fondi, in modalità a sportello.

La misura è finanziata con oltre 7 milioni di euro nell’ambito del Programma Calabria Fesr Fse+ 2021-2027, risorse destinate a rafforzare le politiche di conciliazione, l’inclusione sociale e la parità di genere nel mondo del lavoro.

Per ulteriori dettagli e per consultare il vademecum, è possibile visitare il sito calabriaeuropa.regione.calabria.it, oppure scrivere al Dipartimento Salute e Welfare all’indirizzo Pec: welfare.lw@pec.regione.calabria.it.

l’Avviso è consultabile al seguente link: https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/concilia-avviso-pubblico-a-sportello-per-la-concessione-di-voucher-a-sostegno-della-conciliazione-tra-vita-privata-e-vita-lavorativa/