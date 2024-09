Contributi straordinari per oltre 506mila euro per Comuni calabresi interessati da flussi migratori

Oltre 506 mila euro in Calabria, di cui 212mila euro a Roccella Ionica, 130mila euro a Reggio Calabria, 126mila euro a Crotone, 27mila euro a Vibo Valentia, somme minori a Cutro, Bianco, Brancaleone e Riace. Sono i contributi straordinari riconosciuti per l’anno 2023, dal fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno, a favore dei comuni costieri interessati dai flussi migratori, stabiliti in proporzione al numero di migranti sbarcati. L’avviso, che fa seguito al decreto del ministro dell’Interno Piantedosi, siglato lo scorso 8 agosto di concerto con il ministro dell’Economia Giorgetti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

«Il contributo straordinario – spiega il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (FDI) – ha l’obiettivo di supportare i comuni in prima linea nell’accoglienza dei migranti, che devono affrontare problematiche sia di tipo logistico e organizzativo che finanziario. Lo stanziamento – complessivamente 5 milioni di euro destinati ai Comuni costieri, tra cui la realtà di Lampedusa, e di confine – dimostra l’impegno del Governo Meloni per dare sostegno alle Amministrazioni locali, perché possano fare fronte agli oneri derivanti dall’emergenza migratoria e per migliorare i servizi di accoglienza».