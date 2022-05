Contributi ai Caregiver familiari: pubblicato il bando dell’Ambito territoriale di Serra San Bruno

Attivazione di un contributo economico mensile fino ad un massimo di 400 euro mensili fino ad esaurimento fondi secondo l’ordine di graduatoria. È quanto previsto dall’Avviso pubblico “Concessione di contributi per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del Caregiver familiare (familiare assistente” pubblicato dall’Ambito territoriale di Serra San Bruno rispetto al quale è possibile presentare domanda fino alle ore 13 del 30 giugno.

Obiettivo primario dell’avviso pubblico è quello di “dare sostegno e sollievo al ruolo di cura e assistenza, effettuata su base volontaria, non professionale, del caregiver familiare, il quale si prende cura della persona che assiste, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico, la aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative integrandosi con gli operatori professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, allo scopo di favorire il mantenimento del soggetto disabile gravissimo al proprio domicilio”. Per caregiver familiare s’intende la persona che “assiste (familiare assistente) e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18”.

Tutti gli interventi sono dunque finalizzati a supportare l’attività di cura e assistenza alla persona presso il proprio domicilio. Non rientrano in tale ambito di finanziamento gli interventi a persone ricoverate in strutture residenziali. Può essere fatta eccezione per la permanenza della persona in una struttura sanitaria o sociosanitaria residenziale per brevi periodi (comunque non superiori a 60 giorni di ricovero o 90 giorni nei casi di ricovero nel modulo specialistico Alzheimer delle RSA) e durante il quale il contributo è sospeso.

Le tipologie di intervento ammissibili sono 3: contributo a favore di caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, come definita all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016; contributo per i Caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali; programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del Caregiver con la persona assistita.

Complessivamente sono disponibili 36.916,51 euro.

“La nostra intenzione – ha affermato l’assessore alle Politiche sociale del Comune di Serra San Bruno, Carmine Franzè – è quella di dare sostegno alle persone in difficoltà, cercando di impedire che si sentano sole in contesti difficili. L’avviso pubblico, formulato nel rispetto delle indicazioni della Regione Calabria, va in questa direzione e s’inquadra in una strategia di azioni concrete”.