Contrasto alle condizioni di degrado e di criminalità in Piazza Sant’Agostino: incisiva azione dei Carabinieri

Nel fine settimana appena trascorso, la Compagnia di Reggio Calabria ha intensificato i controlli sul territorio, nell’ambito di un’operazione mirata a contrastare le condizioni di degrado e di criminalità che negli ultimi tempi hanno sempre di più interessato la Piazza di Sant’Agostino.

Per l’attività in questione, oltre alle pattuglie delle Stazioni, sono state mobilitate anche due Squadre di Intervento Operativo, al fine di rendere ancora più incisiva l’azione di contrasto.

Nel corso del servizio sono state identificate oltre 90 persone, controllati oltre 40 veicoli, elevate 9 contravvenzioni al Codice della Strada, sequestrati 4 veicoli ed effettuate 11 perquisizioni.

Tra i risultati più significativi, sono stati deferiti in stato di libertà per porto d’armi od oggetti atti ad offendere due 48enni originari di Reggio Calabria, entrambi trovati in possesso di coltelli a scatto muniti di meccanismi di bloccaggio.

Controlli mirati nel campo delle sostanze stupefacenti hanno portato al rinvenimento di 80 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, opportunamente occultata all’interno di una delle aiuole ubicate nella piazza, nonché all’elevazione di 4 sanzioni amministrative per detenzione illegale di quantitativi di marijuana e hashish. Infine, nell’ottica di un’azione di controllo ancora più pervasiva ed efficace, venivano ispezionati alcuni esercizi commerciali della zona.

Nel corso del servizio gli operanti hanno identificato anche un soggetto di 31 anni di origine magrebina, con precedenti di polizia, già noto alle forze dell’ordine. Quest’ultimo il 7 ottobre nel quartiere di Archi si era reso protagonista del furto di un’autoradio di un’autovettura meditante l’effrazione di una delle portiere. Per tale condotta il giovane è stato deferito in stato di libertà.

Questa operazione si inserisce in un più ampio piano di sicurezza, finalizzato a dare risposte concrete ai cittadini e a ridurre significativamente il tasso di illegalità in una delle piazze più importanti della città. I controlli continueranno nelle prossime settimane, con l’obiettivo di consolidare i risultati conseguiti e porre le basi per ulteriori passi in avanti lungo la strada della legalità e della sicurezza pubblica.

I provvedimenti di denuncia sono ancora in fase di indagine preliminare, e le eventuali responsabilità saranno determinate in sede processuale.