Contrasto al disagio abitativo, l’Ats di Serra San Bruno pubblica l’avviso “Una Casa per Tutti”

L’Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno ha aderito all’Avviso pubblico regionale “Una Casa per Tutti”, promosso nell’ambito del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021/2027, finalizzato a sostenere i nuclei familiari in difficoltà economica e a contrastare il disagio abitativo, ed ha provveduto a pubblicare il relativo avviso.

L’iniziativa si inserisce nelle politiche di inclusione sociale e mira a fornire un supporto concreto alle famiglie che, a causa di una riduzione della capacità reddituale, si trovano in difficoltà nel pagamento del canone di locazione.

Importi del contributo

L’Avviso prevede l’erogazione di un contributo economico per il pagamento dell’affitto:

fino a € 300,00 mensili;

fino a € 3.600,00 complessivi;

incremento fino a € 350,00 mensili in presenza di componenti del nucleo familiare con disabilità.

Il contributo:

non può in ogni caso superare l’importo del canone di locazione;

è riconosciuto per un massimo di 12 mesi (annualità 2026–2027);

viene erogato direttamente al proprietario dell’immobile, tramite bonifico bancario, previa delega del beneficiario.

Requisiti principali

Possono accedere al beneficio i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

ISEE in corso di validità non superiore a € 17.000,00;

titolarità di un contratto di locazione regolarmente registrato relativo all’abitazione principale;

residenza o domicilio nell’immobile oggetto del contratto;

condizione di difficoltà economica sopravvenuta;

assenza di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o agevolata;

assenza, per il richiedente e per i componenti del nucleo familiare, di altro immobile ad uso abitativo nel territorio regionale, salvo i casi previsti dall’avviso;

non percezione della quota B dell’Assegno di Inclusione, restando ammissibili i percettori della sola quota A.

La selezione dei beneficiari avverrà sulla base di una graduatoria, determinata in funzione del valore ISEE (dal più basso al più alto), con priorità per i nuclei familiari in condizioni di maggiore fragilità.

Finalità dell’intervento

L’avviso si propone di:

prevenire la perdita dell’abitazione e le situazioni di sfratto;

sostenere le famiglie più fragili;

contrastare la povertà abitativa;

promuovere l’inclusione sociale e il diritto all’abitare.

Presentazione delle domande

Le domande di contributo potranno essere presentate entro e non oltre le ore 13 dell’8 giugno.