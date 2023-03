Contrasto ad abusivismo commerciale, contrabbando ed irregolare detenzione di videopoker: denunciati due imprenditori

Nel quadro dei servizi di controllo economico del territorio disposti dal Comando Provinciale di Catanzaro per contrastare l’abusivismo commerciale, il contrabbando e l’irregolare detenzione di apparecchi da intrattenimento e divertimento, cosiddetti “Videopoker”, le Fiamme Gialle lametine, in due diversi interventi, hanno denunciato due imprenditori.



In un primo blitz, i finanzieri della Compagnia Pronto Impiego hanno sequestrato 12.960 confezioni di accessori da fumo, per oltre 795.000 filtri e cartine per tabacco, in completa evasione della relativa imposta di consumo: l’accisa.

I finanzieri, dopo una mirata attività, hanno individuato un deposito, apparentemente anonimo e non collegato ad alcuna attività commerciale, ove erano stipati oltre 33 Kg di accessori da fumo illecitamente detenuti e destinati alla vendita.

Nello stesso deposito sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 3.100 blisters di colla “LOCTITE SUPER ATTAK”, 1.000 confezioni di giocattoli di noti personaggi di fantasia della MARVEL, tutti contraffatti, e 128 consolle con oltre 59.120 giochi eseguibili, cosiddetti “retrogame” piratati, in violazione della normativa in materia di Diritti d’autore.

L’imprenditore, un cittadino di nazionalità cinese, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria lametina per i reati di: “contrabbando” (oltre alla segnalazione all’ADM per il recupero dell’imposta evasa), “contraffazione marchi”, “duplicazione, detenzione, vendita di copie di opere tutelate dal diritto d’autore” e “ricettazione”.

In un secondo intervento, presso un circolo privato, sono stati scoperti 6 “videopoker” non collegati alla rete telematica nazionale. In particolare, per eludere i controlli, grazie a dei telecomandi, le apparecchiature potevano modificare la schermata di gioco, presentandosi “regolari” a una verifica non approfondita.

Il titolare, un cittadino italiano, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme per “truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico”.