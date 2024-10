Conto alla rovescia per la “Festa del fungo”: gusto e divertimento al centro della scena

Sulla scorta dei successi degli anni precedenti, Serra San Bruno si prepara a vivere l’evento principe dell’autunno: “La festa del fungo”. Un avvenimento atteso e sentito sia dalla popolazione locale sia da quanti – attirati dai prodotti del bosco e da tutto ciò che ruota attorno all’appuntamento – si preparano a raggiungere la cittadina della Certosa nei due fine settimana di metà ottobre (12-13 e 19-20). L’IX edizione – promossa dal Comune, dal Gal “Terre vibonesi”, dal Parco delle Serre e dalla Pro loco con la direzione artistica coordinata da “Piero Muscari Storytailor” – prevede non solo la degustazione di piatti prelibati a base di porcini nei diversi ristoranti aderenti, ma anche street food, mercatini, concerti, artisti di strada, escursioni micologiche, laboratori per bambini, convegni, esibizioni di danza, show cooking, show eat, show wine. Saranno insomma giornate di grande divertimento, momenti che appagheranno il palato e allieteranno la mente. Le spettacolari iniziative avranno luogo nella splendida cornice del centro storico serrese, mentre il verde dei boschi accoglierà coloro che vorranno provare l’ebbrezza dello scoprire un cappello sostenuto da un gambo spuntare nella terra muschiata tra un pino e un faggio. Insomma, le eccellenze serresi sono pronte per essere al centro della scena per meravigliare gli amanti del gusto e dello svago.