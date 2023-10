Continuano le ciclopasseggiate nei Parchi calabresi: sabato 21 nel Parco Nazionale dell’Aspromonte

Continuano le ciclopasseggiate nei Parchi calabresi. Dopo le tappe nel Parco Nazionale della Sila e nel Parco Regione delle Serre, un nuovo appuntamento è previsto, nel mese di ottobre, lungo i percorsi della Ciclovia dei Parchi della Calabria.

Questa volta, il tratto scelto dagli organizzatori è quello immerso nell’incantevole cornice del Parco Nazionale dell’Aspromonte, con un affaccio sull’area grecanica, attorniato da straordinari paesaggi che accompagneranno i cicloviaggiatori lungo tutto il percorso.



L’evento, organizzato dal dipartimento Tutela dell’Ambiente della Regione Calabria in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, si svolgerà sabato 21 ottobre con partenza alle 10.30 da Gambarie, nel cuore del Parco Nazionale dell’Aspromonte. Come per le precedenti tappe, la ciclopasseggiata è aperta a tutti gli appassionati di cicloturismo che potranno precorrere, con mezzi propri o utilizzando bici messe a disposizione gratuitamente dall’organizzazione, un territorio naturale di grande fascino e bellezza fino ad arrivare alle splendide cascate dell’Amendolea.

L’iniziativa rientra in una più ampia attività di promozione della Ciclovia dei Parchi della Calabria, che attraversa la regione lungo tutta la sua dorsale appenninica per 545 km, tra il Tirreno e lo Jonio e che farà scoprire agli appassionati delle due ruote le innumerevoli bellezze dei parchi della Calabria: il Pollino, la Sila, le Serre calabresi e l’Aspromonte, con un patrimonio paesaggistico, di biodiversità, di endemismi vegetali e animali, davvero straordinario, tanto da essere stata eletta miglior ciclovia d’Italia, ricevendo l’ambito Oscar del cicloturismo 2021.