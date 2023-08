Continua la presentazione del libro “Io sono libero”: mercoledì Giuseppe Scopelliti a Condofuri

E’ in programma per le 18:30 di mercoledì 30 agosto alle 18:30 il prossimo appuntamento pubblico in cui Giuseppe Scopelliti presenterà il libro-intervista “Io sono libero”, edito da Luigi Pellegrini editore, che ha scritto in collaborazione con il giornalista Franco Attanasio.

L’iniziativa avrà luogo in Piazza Pentagono, via Lungomare, a Condofuri. A dare il via all’evento sarà il Primo Cittadino Filippo Paino. Insieme all’autore del volume interverranno l’avvocato Gianluca Nucera ed il docente universitario Giuseppe Bombino. L’incontro sarà moderato da Nicola Martino, condirettore editoriale de ilmeridio.it.