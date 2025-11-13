Continua la pioggia di vittorie Puliservice: 1-3 sul campo della Cidue

Nuovo successo.

Tre punti in trasferta ed un bell’allungo in classifica.

La Puliservice Reggio Calabria di Franco Giglietta, squadra della scuderia Sportspecialist, sulle ali dell’entusiasmo vince ancora ed espugna Campo Calabro con il risultato di 1-3.



Battuta la Cidue, espugnato il Palloncino campese “Antonella Repaci” e conquistato il bottino pieno dopo un solo set in relax ed una reazione veemente successiva.

Primo set in palla: gioco fluido e determinato, bella prova di gruppo fino al 13-25.

Reazione delle locali nel set successivo: molto bene Perri e Speranza per vincerla, termina 19-25.

Nel terzo, le amaranto, probabilmente certe della posta in palio già in tasca pagano qualche errore di troppo e cedono il passo ai vantaggi (29-27).

Straordinaria la reazione: Giulia Speranza vola al servizio, e lì resterà per larga parte del set.

21-0 perentorio, fino al 25-4 per tanti buoni segnali collettivi, aspettando il recupero del libero D’Elia.

Sabato 15 novembre, sarà ancora campionato, al Palasport di Sant’Andrea Apostolo per sfidare la Pepea Soverato alle 19:00.Amaranto virtualmente in vetta, con 14 punti ed una pioggia di vittorie fin qui, di cui solamente una al tie-break.