Continua la marcia inarrestabile della Puliservice: ennesimo 3-0

Continua la marcia vincente della Puliservice Reggio Calabria.

La Coressence Calabria Filadelfia Cup Volley, nonostante abbia dimostrato netti miglioramenti rispetto alla sfida di andata, nulla ha potuto per arrestare la corsa delle ragazze amaranto.

La prima di ritorno ha, dunque, sorriso al team di Franco Giglietta e Luciano Azzarà.

Questi i parziali: 11-25,17-25 e 20-25.

Primo set agevole.

Tante rotazioni cui ha fatto seguito qualche imprecisione di troppo.

Nel secondo e terzo set, di buono le amaranto portano a casa la capacità di gestire alla grande le fasi cruciali degli stessi.

Lo staff tecnico ha deciso di non rischiare ancora il libero Elisa D’Elia.

Prestazione monumentale di Giulia Speranza, da vera trascinatrice.

Ora, però, non c’è tempo per godersi l’ennesimo successo: sabato alle 19 al Boccioni, le amaranto affronteranno in casa l’unica squadra in grado di strappare un punto ad un cammino “quasi” immacolato, l’ItalSoft Gioia Tauro che perse contro le reggine 2-3 tra le mura amiche. Le pianigiane arrivano alla sfida dopo la sconfitta casalinga al tie-break subita contro Arpaia Lamezia.