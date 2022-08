Continua la battaglia di Rogolino (Fast-CONFSAL): “Troppi dubbi e silenzi sul nuovo tracciato dell’Alta Velocità ferroviaria in Calabria”

“Siamo costretti, ancora una volta ed in solitaria, a riprendere la vicenda – osserva Vincenzo Rogolino, Segretario Generale Fast-CONFSAL Calabria – legata alle infrastrutture nella nostra regione.

Chi ci segue conosce bene le battaglie e i risultati incassati dalla nostra organizzazione sindacale, non ultima quella dell’istituzione della XVI Autorità Portuale dello Stretto, da tutti, diciamo da tutti, osteggiata in Calabria, anche da coloro che hanno cercato di prendersi meriti che non hanno. Ancor più oggi, dopo che si è appreso che, grazie alla neo Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, sono arrivati ben 72 milioni di euro. Ma questo lo lasciamo alle miserie di certa politica, noi facciamo sindacato e, per giunta, autonomo, e, come tali, non dobbiamo fare sconti ad alcuno. “Il nostro odierno intervento, che segue quelli fatti pochi mesi addietro, è dettato dal rischio – avverte il dirigente sindacale – che alcuni territori della Calabria rimangano a bocca asciutta a seguito di strategie dal sapore campanilistico. Da oltre un anno si parla di investimenti finalizzati al nuovo sistema Alta Velocità che da Salerno

dovrebbe raggiungere Reggio Calabria. Stiamo parlando della Alta Velocità ferroviaria da realizzarsi grazie

ai fondi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Come ricorderete, dei ben 221,5 miliardi previsti dal Piano, circa il 40% andrebbero al Sud, in definitiva almeno 83 miliardi. E allora è opportuno, per comprendere cosa stia accadendo, conoscere come potrebbe essere utilizzato questo fondo per il potenziamento della linea FS da Salerno a Reggio Calabria. Il nuovo tracciato, già modificato rispetto a quello discusso originariamente avrebbe un percorso che si concretizzerebbe con la seguente linearità. Vediamo insieme il tracciato come

si svilupperebbe: da Battipaglia punterebbe su Vallo di Diano, Buonabitacolo, quindi attraverso

una galleria raggiungerebbe Praia a Mare. Da Praia, invece di puntare via costiera su Lamezia si

infilerebbe in galleria, quindi con un ulteriore traforo in salita e con uscita a Tarsia. Da Tarsia il tracciato

seguirebbe parallelamente il percorso autostradale con traforo del Pollino fino a Cosenza e da questa

località attraverso la nuova galleria di Santomarco ( 22,5 chilometri, 1.2 miliardi) uscirebbe a Paola per poi

ricongiungersi col tracciato storico. Quindi un aumento di circa 50 chilometri in più e la lievitazione ulteriore dei costi di circa 3 miliardi . Va aggiunto che i cantieri in galleria hanno costi elevatissimi, circa 50 milioni ogni chilometro. In definitiva avremmo un aumento nei tempi di percorrenza fino a 43 minuti in più per raggiungere Reggio Calabria. Ma non è tutto, in realtà ad oggi i soldi ci sono solo per il primo lotto ossia Battipaglia/Romagnano ( 1 miliardo e 800 milioni) mentre per i successivi lotti non se ne parla. A questo punto è necessario fare chiarezza ed aprire subito un dibattito anche alla luce della fievole dichiarazione fatta dal presidente della Giunta regionale Occhiuto che ribadisce che i finanziamenti del PNRR per l’AV in atto sono solo quelli del primo lotto mentre la deputata Bruno Bossio parla di rispetto dei programmi di intervento”. Troppa confusione – a giudizio del massimo rappresentante regionale della Fast-CONFSAL – che potrebbe nascondere ben altri rischi, cioè che l’AV muoia sul nascere e si limiti solo

all’alta Calabria o, peggio, non vorremmo che altri territori ne approfittassero per dirottare e accaparrarsi

parte di quanto previsto per il nostro territorio. Molti segnali ci fanno pensare che i rischi sono concreti e le conseguenze potrebbero manifestarsi solo in un secondo momento. La classe politica calabrese deve uscire allo scoperto e non quando le cose sono ormai fatte e incancrenite.