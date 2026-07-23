Continua il percorso di stabilizzazione dei Tirocinanti di Inclusione Sociale negli enti locali della Calabria

“Continua senza sosta il percorso di stabilizzazione dei Tirocinanti di Inclusione Sociale negli enti locali della Calabria. Oggi registriamo con soddisfazione il raggiungimento di quota 1.500 lavoratori stabilizzati, un risultato importante che conferma la concretezza dell’azione messa in campo dal Governo regionale. Il nostro obiettivo è completare questo percorso arrivando a 1.800 stabilizzazioni, così da dare una risposta definitiva a un bacino di lavoratori che per troppo tempo ha vissuto in condizioni di precarietà.

Questo risultato rientra nella più ampia operazione di superamento del precariato storico che, insieme al presidente Roberto Occhiuto, abbiamo avviato già nella precedente legislatura. In questi anni abbiamo chiuso numerosi bacini di precariato, restituendo dignità, certezze e prospettive a migliaia di lavoratori e garantendo, al contempo, maggiore stabilità ed efficienza agli enti locali”.

È quanto dichiara l’assessore al Lavoro della Regione Calabria, Giovanni Calabrese.

L’assessore Calabrese esprime, poi, il proprio ringraziamento alle rappresentanze sindacali “che, nel corso di questo lungo e complesso percorso, hanno affrontato una situazione estremamente gravosa con grande senso di responsabilità, senza cedere alla demagogia e dimostrando onestà intellettuale. Il confronto, anche quando caratterizzato da sensibilità diverse, è sempre stato orientato alla ricerca di soluzioni concrete nell’interesse esclusivo dei lavoratori e delle istituzioni. Un sentito apprezzamento va anche agli enti locali utilizzatori dei Tirocinanti di Inclusione Sociale che, con grande senso di responsabilità istituzionale, hanno aderito al percorso di stabilizzazione proposto dalla Regione Calabria. Sindaci, amministratori e dirigenti hanno creduto in questa sfida, contribuendo in maniera determinante al raggiungimento di un risultato storico. La leale collaborazione tra Regione, enti locali e parti sociali ha dimostrato che, quando si mettono da parte le polemiche e si lavora con spirito costruttivo, è possibile offrire risposte concrete ai cittadini”.

“Desidero inoltre rivolgere un ringraziamento particolare al Dipartimento Lavoro della Regione Calabria, al direttore generale, ai dirigenti e a tutto il personale, nonché ai Centri per l’Impiego presenti sul territorio regionale, che hanno gestito con serietà, competenza e grande professionalità le complesse procedure amministrative e assunzionali, affiancando passo dopo passo le amministrazioni interessate. Il loro lavoro, spesso svolto lontano dai riflettori, è stato determinante per consentire il raggiungimento di questo importante traguardo.

L’impegno della Regione Calabria non si esaurisce qui. Nei prossimi mesi continueremo a lavorare per definire le rimanenti questioni aperte, partendo proprio dai tirocinanti rimasti esclusi dalle precedenti procedure di stabilizzazione. La volontà del Governo regionale è quella di completare definitivamente il percorso di superamento del precariato storico, affinché nessuno venga lasciato indietro. Il lavoro, l’occupazione dei calabresi e il superamento del precariato storico rappresentano una priorità assoluta dell’azione del Governo Occhiuto. Continueremo a mantenere gli impegni assunti – rimarca infine Calabrese – attraverso una politica fatta di risultati concreti, perché dietro ogni stabilizzazione ci sono persone, famiglie e comunità che meritano dignità, sicurezza e un futuro stabile.

È questa la Calabria che vogliamo costruire: una Calabria che crea lavoro, valorizza il merito e trasforma gli impegni in fatti”.