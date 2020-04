Conte illustra la fase 2: ecco cosa sarà consentito dal 4 maggio (DETTAGLI)

Il premier Giuseppe Conte ha annunciato in diretta televisiva le novità che saranno introdotte con la fase 2 che segna l’allentamento del lockdown determinato dal Covid-19. Il presidente del Consiglio ha premesso che “con il virus dovremo conviverci” e che “c’è il rischio che la curva dei contagi torni a crescere” specificando che anche dopo il 4 maggio ci sarà “la conferma generalizzata delle misure di distanziamento”. Un rischio che comunque dovrà rimanere “calcolato” e non diventare ingestibile.

Tra una settimana saranno permessi “spostamenti mirati per far visita a congiunti nel rispetto della distanza, con le mascherine e senza assembramenti”. Ci sarà, invece, il divieto di spostarsi tra Regioni, salvo che per motivi di salute, lavoro o per urgenze. Chi avrà oltre 37,5° di febbre o sintomatologia respiratoria sarà obbligato a rimanere a casa e a contattare il medico di famiglia. Riapriranno i parchi ed altri luoghi pubblici, ma i sindaci potranno disporre la chiusura di aree in cui non sarà possibile garantire la distanza. Sarà consentita la pratica sportiva anche lontano da casa ma rispettando la distanza di 2 metri (1 metro per la semplice attività motoria). Per gli sport individuali gli allenamenti dovranno svolgersi a porte chiuse e senza assembramenti. Le cerimonie funebri potranno svolgersi, ma con la presenza di 15 persone al massimo. Sarà ampliata l’attività di ristorazione con asporto.

Per quanto concerne le attività produttive, ripartiranno il settore manifatturiero e quello delle costruzioni ed il commercio all’ingrosso ad essi funzionale.

Dopo 3 giorni di avvio della fase 2, il Ministero della Salute e tutto il Governo faranno il punto della situazione per verificare come poter continuare.

Dal 18 maggio ci sarà la riapertura del commercio al dettaglio, di musei, mostre, biblioteche e saranno permessi gli allenamenti delle squadre.

Dal 1° giugno riapriranno bar, ristoranti, parrucchieri, barbieri, centri estetici, di massaggi e di cura della persona.

