Conte e Provenzano arrivano in Calabria per presentare il Piano per il Sud

“Domani sarò a Gioia Tauro con il Ministro Peppe Provenzano per presentare il ‘Piano per il Sud’. Al lavoro senza sosta per il nostro Paese”. Il premier Giuseppe Conte annuncia il suo arrivo in Calabria, proprio mentre si accende il dibattito sulle risorse che sarebbero state “spostate” dal Sud verso altre realtà territoriali.

Il Piano si prefigge in particolare i seguenti obiettivi:

• Creare le condizioni per il conseguimento di standard nazionali ed europei nei servizi essenziali per i cittadini del Sud: scuola, giustizia, sicurezza, acqua e rifiuti, cura degli anziani e dei bambini, sanità, trasporto.

• Fare progredire l’unificazione nazionale e promuovere lo sviluppo del mercato interno del Sud attraverso la realizzazione di grandi infrastrutture di trasporto, soprattutto ferroviario.

• Garantire l’accesso alla banda ultralarga ad almeno il 50% della popolazione residente nel Mezzogiorno.

• Consentire l’affermazione di tre – quattro grandi centri di ricerca di livello internazionale e promuovere l’innovazione delle imprese attraverso finanziamenti condizionati ai progressi compiuti dai progetti innovativi.

• Concentrare nello strumento del credito d’imposta gli interventi rivolti ad aiutare le imprese a superare le strozzature alla loro crescita, e promuovere il ricorso alla fiscalità di vantaggio introdotta con un’anticipazione del federalismo fiscale.

• Assicurare la messa in sicurezza, la tutela e la valorizzazione di risorse naturali e culturali attraverso un rafforzamento di centri nazionali di competenza dedicati a questi obiettivi.

L’evento avrà luogo nell’Auditorium dell’Istituto d’Istruzione Superiore ‘F. Severi’, in via Galluppi, 1.