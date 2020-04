Consiglio regionale: Tallini spiega perché ha cambiato l’ordine del giorno della seduta di lunedì prossimo

“Ho deciso di accogliere la richiesta avanzata dalla presidente Santelli di dedicare un’intera prossima seduta consiliare all’approvazione del Programma di Governo e al relativo dibattito, come previsto dall’articolo 33, comma 4, del nostro Statuto, anche alla luce dei profondi mutamenti del contesto normativo determinati dall’epidemia di Coronavirus e dai provvedimenti legislativi nazionali e comunitari in corso di definizione e in fieri”.

E’ quanto ha dichiarato il presidente Domenico Tallini in relazione alle modifiche apportate all’ordine del giorno della seduta dell’Assemblea regionale di lunedì prossimo.

“Ci troviamo di fronte – spiega Tallini – ad un quadro normativo in costante mutamento e di notevolissima portata. Per cui programmi, linee di intervento e progetti di ambito regionale devono essere adeguati e armonizzati con scelte di livello nazionale e sovranazionale, sia in direzione della lotta al contagio del virus, sia in direzione del risanamento del tessuto produttivo ed economico in generale per poter assicurare serie prospettive di ripresa”. “Ho sentito, perciò – conclude il presidente del Consiglio – di interpretare non solo l’esigenza della Giunta, ma anche quelle dell’intera Assemblea regionale in tutte le sue componenti optando per una seduta espressamente dedicata al Programma di Governo allo scopo di poter lavorare meglio al servizio della regione e dei calabresi”.