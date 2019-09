Consiglio regionale, Nicolò e Romeo mercoledì saranno sostituiti da Giannetta e Giordano

Il presidente del Consiglio regionale Nicola Irto ha convocato l’Assemblea legislativa a Palazzo Campanella per mercoledì 11 settembre, alle ore 11. Di seguito l’ordine del giorno dei lavori:



1) Proposta di Provvedimento Amministrativo n. 266/10^ di iniziativa d’Ufficio recante: “Temporanea sostituzione del Consigliere regionale Alessandro Nicolò, in atto sospeso dalla carica, con il Sig. Domenico Giannetta”.

2) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.267/10^ di iniziativa d’Ufficio recante: “Temporanea sostituzione del Consigliere regionale Sebastiano Romeo, in atto sospeso dalla carica, con il Sig. Giuseppe Giordano”.

3) Svolgimento interrogazioni ex art. 121, interpellanze ex articolo 120 del Regolamento interno del Consiglio regionale.