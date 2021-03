Consiglio regionale, Graziano: “Chi spende i soldi dei gruppi è fuori dall’alleanza”

“Con un’amministrazione regionale limitata all’ordinario e una crisi economica senza precedenti perché alimentata dalla pandemia trovo assolutamente sbagliato voler utilizzare i fondi dei Gruppi. Ancora una volta si dimostra la lontananza dell’attuale classe dirigente dai bisogni reali della gente e il Partito democratico non ci sta”. Lo dichiara in una nota il commissario regionale Stefano Graziano che rilancia: “Siamo contrari all’utilizzo di queste risorse, nella nostra coalizione e nelle nostre liste non ci sarà spazio per chi autorizzerà queste inutili spese. Ci vuole rigore e sobrietà ma soprattutto bisogna essere vicini ai calabresi”.