Consiglio regionale: Elisabetta Santoianni eletta presidente della VI Commissione

Il Consiglio regionale ha nominato Elisabetta Santoianni Presidente della VI Commissione consiliare permanente, competente in materia di agricoltura, forestazione, attività produttive, consorzi di bonifica, risorse naturali, aree interne, minoranze linguistiche, sport e politiche giovanili.

«Ringrazio il Consiglio regionale per la fiducia accordatami – ha dichiarato Santoianni –. Affronto questo incarico con senso di responsabilità e spirito di servizio. La VI Commissione lavorerà in piena collaborazione istituzionale, in continuità con il buon lavoro già svolto dall’Assessorato regionale competente, con l’obiettivo di rafforzare politiche efficaci e rispondere in modo concreto alle esigenze dei territori».

Particolare attenzione sarà rivolta alle aree interne e alla tutela delle minoranze linguistiche, considerate una risorsa culturale e identitaria fondamentale per la Calabria. «Anche in ragione della mia appartenenza alla comunità arbëreshe – ha aggiunto – garantirò attenzione e sensibilità a politiche di valorizzazione e pari dignità per tutte le minoranze linguistiche presenti nella nostra Regione».

Santoianni ha infine sottolineato che la Commissione opererà con un metodo di lavoro improntato all’ascolto, al confronto e alla collaborazione istituzionale, per consolidare i risultati già raggiunti e affrontare le sfide legate alla sostenibilità ambientale, allo sviluppo delle attività produttive e al sostegno delle nuove generazioni.