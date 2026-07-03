Consiglio regionale convocato per martedì 7 luglio: cinque punti all’ordine del giorno

Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, ha convocato l’Assemblea legislativa per martedì 7 luglio, alle 11.00, a Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale a Reggio Calabria.

La seduta si aprirà con l’esame della proposta di provvedimento amministrativo relativa all’effettuazione del referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di modifica dei confini territoriali tra i Comuni di Zambrone e Zaccanopoli, in provincia di Vibo Valentia, con relatore il consigliere Vito Pitaro.

All’ordine del giorno figurano inoltre la proposta di legge, di iniziativa dei consiglieri regionali Laghi e Ferrari, recante misure per la riduzione dell’inquinamento da sostanze poli- e perfluoroalchiliche (PFAS), con relatore il consigliere Laghi, e la proposta di legge del consigliere Ferrari contenente norme per la promozione della sicurezza e dell’educazione stradale e per la disciplina del sistema regionale di monitoraggio dei dati sull’incidentalità stradale, illustrata dallo stesso relatore.

L’Assemblea sarà inoltre chiamata a discutere l’ordine del giorno presentato dal consigliere Giannetta per l’istituzione di un Tavolo tecnico regionale dedicato all’approfondimento delle modalità attuative delle disposizioni riguardanti i medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nel Servizio sanitario regionale.

Completa l’ordine del giorno il punto relativo alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale negli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione e degli enti da essa dipendenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ulteriori approfondimenti al seguente link: https://www.consiglioregionale.calabria.it/portale/Istituzione/Consiglieri/VisualizzaOdG?IdPunti=4467&leg=13&NumSeduta=12&DataSeduta=07%2F07%2F2026&OraSeduta=11%2C00