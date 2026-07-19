Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria: centrodestra a valanga. I nomi degli eletti

Si è concluso da pochi minuti lo scrutinio delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria. Un’Assemblea che, come anticipato dal sindaco Francesco Cannizzaro, sarà a fortissime tinte provinciali e non più intimamente connessa a nomi e dinamiche della città capoluogo.

Il risultato, schiacciante, è stato reso noto, pochi minuti dopo la mezzanotte, dallo stesso Primo Cittadino che tra qualche giorno renderà noto il nome del vicesindaco metropolitano.

La vittoria del centrodestra è stata ancora una volta netta. Dieci i consiglieri appannaggio della coalizione vincente, sette dei quali espressione diretta di Forza Italia che completa così il cerchio di un dominio senza ostacoli. Appena quattro quelli che spetteranno ad un centrosinistra ridotto ai minimi termini. Di seguito l’elenco completo degli eletti. Per il centrodestra: Pasquale Brizzi, Marco Caruso, Chiara Luccisano, Domenico Maio, Francesco Malara, Fiorentino Riganò, Gianpietro Scarfò, Giovanni Verduci, Roberto Vizzari, Pierpaolo Zavettieri. Questi, invece, gli eletti della lista Progressisti: Vittoria Luciano, Domenico Mantegna, Alessandro Repaci, Carmelo Versace